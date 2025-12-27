来季はJ２で戦う湘南ベルマーレは12月27日、サガン鳥栖に所属する山田寛人が完全移籍で加入することを発表した。かつてU-18日本代表など世代別代表に選出された経験を持つ25歳FWは、これまでセレッソ大阪やFC琉球、ベガルタ仙台でプレーし、2025年に鳥栖に加入。今季はリーグ戦23試合に出場し、西川潤と並びチームトップタイの６ゴールを挙げていた。 山田は、新天地となる湘南の公式サイトを通じて「このたび、サガン