ヴィッセル神戸が12月27日、清水エスパルスに在籍していた乾貴士の獲得を発表した。現在37歳の乾は、横浜F・マリノスでプロキャリアをスタート後、2011年にセレッソ大阪から海外に渡り、ドイツとスペインのクラブで活躍。2021年にC大阪に復帰し、2022年から清水でプレーしていた。2025年も主力を担い、J１全試合に出場したが、清水との契約が満了。最終節後に「ここを離れるのは本当に辛いですし、皆さんの前でもっとプレー