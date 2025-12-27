台湾の美容企画会社「メイルータ」は、電子機器製造企業「ペガトロン」と共同開発した1台7役の多機能美顔器「LUNELIA Beauty Device Pro(ルネリア ビューティーデバイスプロ)」を2025年11月24日に日本で発売。日本国内での販売は日鹿株式会社が担う。【写真】 “月のように、静かに美しく。”をコンセプトにした美顔器ブランド「LUNELIA」半導体分野で培われた技術力と、美容分野での知見をかけ合わせることで、日々のスキンケアを