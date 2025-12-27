J1神戸は27日、今季限りで清水を退団した元日本代表MF乾貴士（37）の加入を正式発表した。乾は今季J1リーグ38試合出場3得点2アシストをマーク。来年6月に38歳で大ベテランの年齢に差し掛かっているが、勝負どころを見極める力やJ屈指の技術に衰えはない。乾はクラブを通じ「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました乾貴士です。ヴィッセル神戸の一員として戦えることを、本当に嬉しく思います」とコメント。「今回