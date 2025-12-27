きのう夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線でトラックや乗用車などが衝突し1人が死亡した事故で、現場から新たに1人の遺体が発見されました。報告「乗用車やトラックが黒く焼け焦げています」きのう午後7時半ごろ、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で、スリップした中型トラックに大型トラックが衝突するなど、あわせて67台が絡む事故があり、このうち20台が燃えました。この事故で、東京・調布市の無職、脇田美雪さん