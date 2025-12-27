歌手の和田アキ子（75）が27日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。人気ロックバンドのコンサートを訪れたと明かし、感想を語った。和田は20日に東京ドームで行われた「Mrs.GREENAPPLE」のコンサートを訪れたと告白。「あんまりミセスの歌知らないんですけど、『ダーリン』っていうのだけ知っていて」というが、以前音楽番組で楽屋が隣同