バスケットボールの全国高校選手権第5日は27日、東京体育館で女子準決勝が行われ、全国高校総体覇者の桜花学園（愛知）と大阪薫英女学院が28日の決勝に進んだ。桜花学園は八雲学園（東京）を77―71で退け、4年ぶりの決勝。大阪薫英女学院は4連覇を狙った京都精華学園を80―71で破り、2018年以来の決勝進出を果たした。