◇第105回全国高校ラグビー1回戦東海大大阪仰星137―0坂出第一（2025年12月27日花園）7大会連続25度目の出場で前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第1）は初めてシードから外れ、開幕戦からの出場となったが、2年生BK陣が躍動。7度目の頂点に向けて好スタートを切った。先制トライを決めたのがWTB山本健剛（2年）だ。FW、BK一体となった左右への展開から、右サイドを突破して、開始から76秒で得点を刻むと、前半5分にも山