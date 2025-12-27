過去最悪の人身被害をもたらしたクマ。“極めて深刻な事態”として政府も対策を急いだ。2025年、クマ被害はなぜここまで深刻化したのか、今後、食い止めるためにはどうするか。対策を講じる環境省と現場のハンターに現状と課題を聞いた。（社会部・環境担当安藤翔）■人の生活圏に相次ぐクマ東北地方を中心にクマによる人身被害は後を絶たず、環境省のまとめでは、今年度は11月末時点で13人の死者を含む230人の被害があった。こ