年末年始、やっと休みに入ったのに「たくさん寝てるのにだるい」「休みに入った途端に体調を崩した」…そんな経験はありませんか? せっかくのおやすみは健康に過ごしたいもの。年末年始の過ごし方について、札幌もいわ徳洲会病院 病院長の後平泰信医師が解説します。年末年始の「寝だめ」って意味ある? 有効なケースも寝だめはなぜ必要なのでしょうか。2024年2月に厚生労働省から「健康づくりのための睡眠ガイド2023」が出されま