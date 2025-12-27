１２月２７日の中山６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１４頭立て）は、２番人気のジェラートキティ（牝、美浦・嘉藤貴行厩舎、父ディスクリートキャット）が、鮮やかに逃げ切ってデビュー戦を白星で飾った。母トーホウドルチェは、１０年のマリーンＣを制するなどダートグレードレースを制した実績馬。勝ち時計は１分１１秒９（稍重）。外の１１番枠からスタートを決めて、そのまま流れに乗ってハナヘ。軽快なペースで