タレントの小倉優子が26日に自身のアメブロを更新。三男がカレー作りに挑戦した際の様子を公開した。【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「今日は、三男がカレー作りに挑戦しました！」と報告し、調理中の三男の写真を複数枚公開。玉ねぎを切る際には「目が辛かったみたいで、サングラスをしたい！と途中からサングラスをかけていました！」と、サングラスをかけて奮闘する三男の微笑