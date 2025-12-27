［地方と女性］はたらく＜３＞「全体交流会、盛り上がりましたね」。９月下旬の午後７時、仙台市の男女共同参画推進センターに「仙台働く女性のネットワークラディレディ」の事務局を担う女性１０人が集まった。同月に開いた年に１度の交流会を振り返ると、今後予定されるイベントの内容などについて、約１時間話し合った。代表のメディア・印刷業「ユーメディア」執行役員の門脇佐知さん（５６）は「業種や職種の異なる人ら