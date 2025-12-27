トルコで、1台の暴走車が街をパニックに陥れた。運転していたのは無免許の18歳だった。警察官の制止振り切り…街を混乱させた暴走車警察官の制止をものともせず、辺りかまわずぶつかっていく1台の車。「おいおいおいおい！」と、撮影者が思わず声を上げる。暴走車はさらに車と車の間をすり抜けながら前へと進み、再び衝突した。「あー！まただ！兄さん離れて！」その様子を見ていた撮影者は、車の近くにいた男性に声をかけた。止ま