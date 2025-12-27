軍事衝突が続くタイとカンボジアの国防相が27日、国境地帯で会談し、即時停戦で合意したとする共同声明を発表しました。タイとカンボジアの軍事衝突を巡り、27日に両国の国防相が国境で会談し、双方が即時停戦で合意したとする共同声明を発表しました。現地時間の27日正午から攻撃を停止し、72時間停戦が継続すれば、タイ側が拘束しているカンボジア兵18人を返還するとしています。タイとカンボジアの国境地帯では今年7月に軍事衝