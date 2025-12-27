直近のリーグ戦ではノッティンガム・フォレスト、リヴァプールに敗れ、連敗中のトッテナム。第17節を終えて14位、昨季と同じ流れとなっている。この状況を変えるためにも、冬の移籍市場での動きが重要となる。『The Athletic』によると、トッテナムが冬のマーケットで動くことは濃厚とされており、同メディアはアタッカーの補強を予想している。以前からマンチェスター・シティのサビーニョに関心を寄せており、再アタックがあるの