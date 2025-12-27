季のラ・リーガを制して連覇を目指すバルセロナ。10月下旬のレアル・マドリードとのエル・クラシコに敗れてからは自慢の攻撃陣が爆発しており、ラ・リーガ8連勝でリーグ戦首位で2025年を終えた。そのバルセロナだが、主将であるウルグアイ代表DFロナルド・アラウホがメンタル面を回復するために無期限の休養中。さらに、デンマーク代表DFアンドレアス・クリステンセンが左ひざの負傷で長期離脱を強いられており、センターバックの