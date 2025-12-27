サガン鳥栖は27日、本田風智が京都サンガF.C.へ期限付き移籍を果たすことを発表した。現在24歳の本田は鳥栖の下部組織出身の選手。2019年にトップチームデビューを果たし、今シーズンは背番号10を背負うことに。クラブの中心的選手としての活躍が期待されたが、2025シーズンは怪我に悩まされ、J2リーグの出場はわずか4試合に留まった。そんな本田はこの度期限付き移籍を決断。期間は2026年6月までとなる。再起を誓っての移籍となる