俳優の高橋英樹が26日に自身のアメブロを更新。プライベートオフィスの忘年会で豪華なフランス料理を堪能したことを報告した。この日、高橋は「プライベートオフィス忘年会はグランドプリンスホテル高輪のルトリアノン」と報告し「日差しが明るい個室でゆっくりと」とつづった。続けて「可愛いアミューズ」から始まるコース料理を写真とともに紹介。「オマールエビなど美味しい品々 アオリイカとは思えぬデコレーションと美味しさ