第１０５回全国高校ラグビー大会が２７日、東大阪市花園ラグビー場で開幕した。５６校の代表として関西学院（兵庫）の西浦章博主将が選手宣誓。「多様性がうたわれつつ、争いや分断が起きるこの時代に、私たちがノーサイドの精神を体現する意味は大きいはずです」と堂々と宣言した。組み合わせ抽選会で選手宣誓のくじを引き当ててから、１週間自身で熟考。「この１年間多くの人に応援、サポートをして頂き、その方々への感謝