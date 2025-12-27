◆全国高校ラグビー第１日▽１回戦東海大大阪仰星１３７―０坂出第一（２７日・花園）前回大会準優勝の東海大大阪仰星（大阪第１）が、坂出第一（香川）に圧勝し、２回戦に進出した。試合開始からわずか２分、ＷＴＢ山本健剛（２年）が右サイドを駆け上がり先制トライを挙げた。その３分後にも山本がトライを重ねると、前半のみで８トライ５０得点を記録した。後半は前半を上回る１３トライをマーク。計２１トライで、第