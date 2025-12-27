Ｊ１広島は２７日、来季Ｊ２に降格する湘南のＦＷ鈴木章斗（２２）が完全移籍で加入することを発表した。鈴木はクラブを通じてコメントを発表し「このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります」と意気込んだ。阪南大高を卒業後、２２年に湘南でプロキャリアを歩み始めると、順調に成長。３年目の昨季は自身初の２ケタ得点（１０点）を記録すると、今季も主将と背番号１０を背負