◇第105回全国高校ラグビー1回戦東海大大阪仰星137―0坂出第一（2025年12月27日花園）7大会連続25度目の出場で前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第1）は137―0で坂出第一（香川）を下して好発進した。全国高校ラグビーでは歴代3位タイとなる得点数を記録した。歴代1位は19年度大会の報徳学園（162―5山形中央）。2位は16年度の東福岡（139―0浜松工）で、3位タイは00年度の佐賀工（137―0砺波）となっている。初めてノ