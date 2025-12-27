»ç¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÈþµÓ¤¹¤é¤ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃ«¿¬Ë¨(26)¤¬Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï²¿¤·¤Æ²á¤´¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤ÏÃÏ¸µµþÅÔ¤Ç¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ÈÖÁÈ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÃ¸¤¤»ç¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÅ±ð¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþµÓÈþ¿Í¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«