国境地帯での軍事衝突が再び激化していたタイとカンボジアは27日、停戦に合意しました。タイとカンボジアの国防相は、27日に会談し、両国が現地時間の正午、日本時間の午後2時から停戦で合意するとの共同声明を発表しました。停戦が72時間維持されれば、タイ側で捕虜となっているカンボジア兵ら18人が解放されるということです。また、ASEAN=東南アジア諸国連合の停戦監視団が状況を確認することも盛り込まれています。両国は今年7