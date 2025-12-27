Ｕ―２２日本代表が２７日、「ＩＢＡＲＡＫＩＮｅｘｔＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＣｕｐ２０２５」の決勝戦でＵ―２１ＡＬＬＩＢＡＲＡＫＩ（オール茨城）と対戦する。ロス五輪世代の大岩剛監督が指揮を執る活動で、初戦はＵ―２１関東大学選抜に５―１で快勝。この日は同戦から先発９人を入れ替え。関東大学選抜戦で直接ＦＫを決めたＭＦ川合徳孟（磐田）、ＰＫを決めたＦＷンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大