[12.26 ¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°Âè20Àá S¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å 1-2 ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó]¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°Âè20Àá¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢3°Ì¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç6°Ì¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¤ò2-1¤Ç²¼¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¸åÆ£·¼²ð¤¬2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¸åÈ¾42Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÁ°È¾20Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾25Ê¬¤ËÁê¼ê¤ÎÂà¾ì¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Æ±35Ê¬¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ø