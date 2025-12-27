FC東京は27日、GK後藤亘(19)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」期間の契約更新に合意したと発表した。年代別日本代表にも名を連ねる後藤は、FC東京U-18から今季トップチームに昇格。公式戦の出場はなかった。クラブ公式サイトを通じ、「2025シーズンは自分が思い描いていた成果を得ることはできませんでしたが、1年間の経験を活かして、2026シーズンはよりレベルアップし、東京の勝利に貢献できるように