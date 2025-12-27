湘南ベルマーレは27日、サガン鳥栖からFW山田寛人(25)が完全移籍で加入することを発表した。山田はセレッソ大阪U-18から2018年にトップチーム昇格。FC琉球やベガルタ仙台への期限付き移籍を経験し、今季から鳥栖に加入した。J2リーグ戦では23試合に出場し、6ゴールを記録。また、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW山田寛人(やまだ・ひろと)■生年月日2000年3月7日(2