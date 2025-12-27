柏レイソルは27日、ヴィッセル神戸のMF汰木康也(30)が完全移籍で加入することを発表した。汰木は横浜F・マリノスのアカデミーで育ち、2014年にモンテディオ山形へ加入。その後、浦和レッズでのプレーを経て、2022年に神戸へ移籍した。神戸ではJ1リーグ2連覇や天皇杯優勝を経験。今季はリーグ戦24試合に出場し、2ゴールを記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF汰木康也(ゆるき・こうや)■生年月日1995年7