Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、愛猫・シャチとの“密着”ショットを公開。ファンから大きな反響が寄せられている。 【画像】佐久間大介にマフラーのように巻きつく愛猫／佐久間大介『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』オフショット／佐久間大介＆愛猫の“密着”ショット ■佐久間大介「俺とシャチは一体になりました」 投稿されたのは、ピンクヘアの佐久間の肩に愛猫がぴったりと寄り添う2枚の写真。「俺とシ