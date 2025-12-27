最初はデイサービスに行くとき「行きたくない」と顔をしかめていた義母。それが今では週一回の楽しみになりました。ほんのささいなきっかけで、人の気持ちが変わることもあると感じた、筆者の友人の義母にまつわるエピソードです。 デイサービスへ行きたくないと言っていた義母