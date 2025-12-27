西武からポスティングシステムを利用し、メジャー移籍を目指す今井達也投手（２７）の交渉期限が２６日（日本時間２７日）、米東部時間２６年１月２日午後５時（同３日午前７時）まで残り１週間を切った。また、巨人から移籍を目指す岡本和真内野手（２９）の交渉期限も同１月４日午後５時（同５日午前７時）で迫ってきている。米人気スポーツ専門誌スポーツ・イラストレイテッドは２６日（同２７日）、鈴木誠也外野手と今永昇