ホープフルＳ当日、１２月２７日の中山芝コースは良の発表。だが、週中の雨が影響しているのか、４、５Ｒでは土が飛ぶ荒れたコンディションとなっている。ただ、４Ｒは最内を通った馬が２着に入っており、５Ｒも内の馬が外差しの猛追をしのぎ２着。決して外差し馬場という感じではない。４、５Ｒどちらも騎乗した丹内祐次騎手は「乗ってる感じはそんな悪くないですけどね。フラットだと思いますよ」と評価。ホープフルＳはトラ