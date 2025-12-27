◆「青瓦台が孤島になってはいけない」文在寅（ムン・ジェイン）政権の青瓦台で初代国政状況室長を務めた尹建永（ユン・ゴンヨン）共に民主党議員は「青瓦台が『孤島』になってはいけない」とし「大統領は国民の中にいるべきであり、国民から離れた島に行ってはいけないという考え」と強調した。尹議員が懸念している点は大統領執務室の移転により従来の青瓦台観覧範囲が縮小される可能性があるという点だ。大統領室は7月末に青瓦