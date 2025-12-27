第105回全国高校ラグビー大会がきょう、大阪府で開幕しました。山形県代表の山形中央の初戦はあす28日で、滋賀県代表の光泉カトリックと対戦します。 【写真を見る】全国高校ラグビー大会が大阪で開幕山形県代表の山形中央は28日に滋賀と対戦 今年の全国高校ラグビー大会は記念大会のため、例年より5校多い56校が出場。山形県からは、県大会決勝戦で山形南に勝利し、3年連続31回目の花園出場を決めた山形中