お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが26日に自身のアメブロを更新。歌手・松田聖子のディナーショーへ足を運んだことを報告した。この日、モモコは「結婚前からずっと必ず行ってる松田聖子ちゃんのディナーショー」と切り出し、毎年恒例のイベントであることを説明。「昨日もめちゃくちゃ可愛かったです ほんとにオーラ半端ない すごく幸せな時間でした」と興奮気味にコメントした。続けて「聖子ちゃんから可愛いTシャツいただきま