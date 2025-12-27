アルビレックス新潟は12月27日、柏レイソルから期限付き移籍中の島村拓弥が、レンタル期間を延長し来季も新潟でプレーすることを発表した。島村は、2017年に京都サンガF.C.でプロキャリアをスタート。その後はFC岐阜やブラジルのロンドリーナ、セレッソ大阪、FC今治、ロアッソ熊本に所属し、24年に柏に移籍。１年目はリーグ戦28試合に出場したが、２年目の今季は７月時点で１試合の出場にとどまり、同15日に新潟へレンタルで加