タレントの辻希美が26日に自身のアメブロを更新。長男・青空（せいあ）くんの15歳の誕生日を祝福し、サプライズを計画したことを明かした。この日、辻は「24日は家族で Xmasパーティをやって昨日は中3男子が集まってXmasパーティやって」とクリスマスからの日々を振り返り「今日12月26日はせいあの15歳の誕生日なので友達がお泊りでお祝いです」と報告した。続けて更新したブログでは、青空くんのためにサプライズを計画したことを