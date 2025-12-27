歌手の松田聖子（63）が、26日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。韓国で自身の楽曲が流行していることについて語った。松田の武道館公演に韓国人の友人と訪れたというリスナーから「聖子ちゃんは今、韓国人の特に若い子たちにとても人気です。韓国ではアイドルグループ活動がほとんどだから、聖子ちゃんのようにかわいい衣装を着て歌を歌う、それもどの曲も素敵なので、自然とハマ