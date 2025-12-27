¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ø½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î¥×¥íÌîµå½ç°ÌÍ½ÁÛ2025Åú¤¨¹ç¤»ÂçÈ¿¾Ê²ñ¡Ú¥ê¥¢¥ë¥¬¥Á¡Û¡Ù¤Ë½Ð±é¡£°ÊÁ°¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35¡Ë¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î°ËÆ£¡õ¥¤¥ï¥¯¥é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È°ËÆ£¤Ï¡¢11·î2Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ç¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤ò¹ðÇò¡£ÇË¶É¤ò¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯9