ビジネスの現場では、その実用性から「商用車」と呼ばれる車が広く利用されています。機動性の高さや荷物の積みやすさ、コストパフォーマンスの高さなどの特徴から、日常的に使いたいと考える人もいるのではないでしょうか。本記事では商用車のメリットや、普通車と比べた際の税金額・税制度を解説します。 そもそも「商用車」の定義とは？ 商用車とは一般にビジネス用途で使われる車を指す呼称であり、独立した法