医療費控除は、その年に支払った医療費が一定金額を超えていると受けられる所得控除です。しかし、「医療費を支払った年に年収が下がると、受けられる医療費控除額も少なくなったり受けられなかったりするのでは」と考える人もいるかもしれません。 今回は、医療費控除の対象となる人や医療費控除の計算に必要な総所得金額等の求め方、無職になった場合などについてご紹介します。 医療費控除の対象者とは 国税庁に