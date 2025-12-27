【モデルプレス＝2025/12/27】女優・モデルの三吉彩花が12月26日、自身のInstagramを更新。レオタード姿を公開し話題となっている。【写真】29歳美人女優「圧巻のスタイル」ボディライン際立つレオタード姿◆三吉彩花、レオタードで圧巻スタイル披露三吉は「Lately, it’s been a good vibe..」とつづり、写真を複数枚投稿。ショップでの買い物風景やクリスマスの街中の様子のほか、美しいスタイルが際立つレオタード姿を披露して