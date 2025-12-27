１２月２７日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、トム・マーカンド騎手が騎乗した単勝２番人気のルールザウェイブ（牝２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）が勝利。１５年の牝馬２冠馬ミッキークイーンを伯母に持ち、半兄は昨年の小倉大賞典を勝ったエピファニーという良血がデビュー勝ちを決めた。勝ちタイムは１分３５秒１（良）。道中は２番手を追走。直線で追われると外を向く幼さも見せ