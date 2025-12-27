スキンケア発想のヘアケアブランドとして人気の「エイトザタラソ」から、世代を超えて愛されるサンリオの「シナモロール」とのコラボアイテムが数量限定で登場します。泡やシャボン玉に包まれたシナモロールの愛らしいデザインが、毎日のヘアケアにときめきをプラス♡発売日はステラシード公式サイトをはじめ、オンラインショップやプラザ、全国の一部ドラッグストアで順次展開。保水ケアを軸にした3アイテ