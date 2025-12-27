27日の中山5R2歳新馬戦（芝1600メートル）は、2番人気ルールザウェイヴ（牝＝宮田、父ロードカナロア）が2番手から抜け出して新馬勝ち。騎乗したマーカンドは「最後に子供っぽさを出して右によれたが、それがなければ3馬身くらい離していた。もう少し体ができてくれば。いいスピードがあり、距離はもっと短くてもいい」とレースぶりを評価。宮田師は「上（エピファニー）もウチにいた、ゆかりの血統。期待通りの走りだった。