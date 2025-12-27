きょう未明、名古屋市名東区で2人乗りのバイクと乗用車が衝突し、バイクの少年2人が病院に運ばれました。 【写真を見る】2人乗りバイクと車が交差点で出合い頭に衝突 バイクの17歳少年2人が搬送…1人が重体1人が意識もうろうの状態に 名古屋・名東区 この事故で、バイクに乗っていた2人が病院に運ばれ、このうち日進市の17歳の少年（職業不詳）が意識不明の重体に、尾張旭市の17歳の少年（職業不詳）は意識がもうろうとしている