「冬のソナタ」がよみがえる。日本で韓流ブームを巻き起こした人気ドラマが、映画で日本上陸する。「映画冬のソナタ日本特別版」は25日、日本公式ホームページを開き「冬のソナタが、来年3月6日に日本スクリーンに戻ってくる」と明らかにした。韓国メディアのスポTVニュースは27日「冬のソナタは、結婚を控えたある女性に、死んだ初恋に似たある男が現れて起きることを描いたドラマで、02年に放映され、韓流ブームを起こした始発点