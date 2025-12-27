¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ»³è½½ï¤µ¤ó¤¬12·î25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿Ãæ»³è½½ï¤µ¤óÃæ»³¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ë¾¯¤·¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¸½ºß¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î¤ÇÇ¥¿±8¥«·î¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö10·î¤«¤é¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯3